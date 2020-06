Sconcerti: "Coppa Italia? Al Napoli serve qualcosa di più per battere questa Juve"

Ultime calcio Napoli - A parlare dell'attualità del calcio italiano a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti:

Guardando alla finale di Coppa Italia, manca di più un centravanti alla Juve o al Napoli?

"Il Napoli ha Milik e Mertens, la Juve ha solo Higuain. Certo, Mertens fa un centravanti a modo suo ma un uomo gol straordinario. Il Napoli ha altri problemi. Il Napoli per battere la Juve deve fare qualcosa in più".

Sarri ha portato delle innovazioni al Napoli. E alla Juve?

"Al Napoli ce l'ha fatta, non so se Sarri sia in grado di portare le stesse innovazioni alla Juve. Sono società e giocatori diversi. Lui non si sente libero di interpretare il suo ruolo nella Juve. Ha portato dei momenti di gioco diversi. Per il resto ha ottenuto risultati, essendo in corsa per tre titoli. Non gli si può dire di più".

Manca Mandzukic a questa Juve?

"Non so se avrebbe accettato di fare il quarto attaccante. La Juve ha diritto di sbagliare una mossa di mercato. Sette milioni erano troppo per un quarto attaccante. Ora manca un secondo centravanti, ma ha comunque un organico straordinario".

Ronaldo è stato preso per vincere la Champions:

"E' un'operazione che andrà valutata alla fine, non ora. Se la Juve riesce a vincere la Champions, ha avuto ragione lei. Altrimenti ha tolto dieci gol a stagione a Dybala e Higuain".

Sconcerti