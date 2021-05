Sconcerti: "Complimenti al Napoli per il quinto posto! L'errore è stato soltanto uno, si doveva andare a giocare con la Juve. ADL acquista Buffon!"

Napoli Calcio – Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante Il Bello del Calcio:

“Tradimento? Bisogna definire il significato, non è andato col nemico. Io faccio un applauso al Napoli che è arrivato quinto. E' stato il quinto posto più importante della storia, la differenza l'ha fatta 1 punti solo. A Napoli i tifosi sono anni che non ci sono, il periodo che stiamo vivendo non ha condizionato tanto. L'errore profondo è che non si è andati a Torino a giocare con la Juventus all'inizio della stagione. All'inizio della stagione, mettevo il Napoli tra le prime 4: ho visto una grande squadra per lunghi tratti della stagione. I giocatori del Napoli e l'allenatore devono chiedere scusa alla società. A questa squadra servono Scamacca per Petagna, De Paul, Emerson Palmieri e un Buffon più giovane se non proprio Buffon”.