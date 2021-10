Sconcerti: "A Napoli si parla più apertamente di scudetto. Insigne? Spalletti ha capito che va salvaguardato"

Napoli calcio - Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss

"A Napoli, al di là della scaramanzia, si parla più apertamente di scudetto quest'anno. Insigne? Spalletti sa che va salvaguardato perché è la massima espressione tecnica del Napoli. Se in questo momento ha compiuto degli errori, il tecnico sa che è il momento di mostrargli tutta la sua stima in un rapporto che dovrà essere sempre delicato perchè Lorenzo, così come Lozano e Politano, gioca in ruolo delicato e sottoposto a turnover".