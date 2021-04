Schwoch: "Koulibaly-Rrahmani la coppia più affidabile al momento. Sapete perché Manolas è in crisi?"

Napoli Calcio - Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"Insigne lo vedo piu' maturo, rispetto al passato, ma non da questa domenica, già da un pò di tempo. La sua piena maturazione si è verificata con l'arrivo di Gattuso, che lo ha caricato bene e l'ha fatto diventare il capitano che tutti si aspettavano. Gli errori di Maksimovic e Manolas sono da attribuire ad un aspetto: il greco proviene da infortuni, e' stato squalificato, non ha avuto grande continuità. In questo momento la coppia Rrahmani-Koulibaly dà più affidamento. Con Koulibaly in campo la difesa ne trae giovamento, perche' parliamo di uno dei difensori piu' forti al mondo. Giocare accanto a Koulibaly e' piu' facile. Juve-Napoli sarà importante ma non decisiva in chiave Champions: chi va tre punti indietro pensa sempre che sono recuperabili. Magari puo' pesare piu' a livello psicologico per chi dovesse perdere, ma ci sarebbe il tempo di recuperare. E' una partita delicata, e' pur sempre Juventus-Napoli. Non penso che Milan e Atalanta possano avere dei cali, soprattutto l'Atalanta che a mio avviso terminera' la stagione in crescendo. Il Milan e' una sorpresa li' davanti, non se l'aspettava nessuno a lottare per il primo posto anche se ritengo che ormai il discorso scudetto sia chiuso. L'Inter ha un bel vantaggio. Per la Champions il Milan sara' li' a lottare fino alla fine, di sicuro ha gia' fatto tanto, l'Atalanta credo che possa esprimersi ancora su buoni livelli in questo finale di campionato. Demme, Zielinski e Lozano possono fare le differenza. Io stravedo per Zielinski, lo metterei sempre in campo. Bisogna capire come sta Lozano fisicamente, dopo l'ultimo periodo di difficolta'. Sono certo che tutti e tre potranno spostare gli equilibri e dare una mano al Napoli. Gattuso, per me, sta facendo bene, da quando ha avuto tutti gli uomini a disposizione. La sfortuna di questo Napoli di quest'anno va collegata agli infortuni che si sono verificati, principalmente tra i titolari. Da quando e' tornato Mertens, il Napoli è un'altra squadra. Oltre alla qualita', e alla personalita', quando e' in campo ti dà serenità. Anche i compagni di squadra ne hanno giovato dopo il suo rientro. Gattuso non si puo' discutere, ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato".