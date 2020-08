A Canale 21, l'ex attaccante Stefan Schwoch ha parlato del triangolare di Castel di Sangro:

"I giocatori hanno provato quanto fatto in allenamento, ha adottato il 4-2-3-1 con Osimhen davanti e Mertens dietro. Mi ha fatto una grande impressione Osimhen, con spazi davanti è praticamente incontenibile. Ha forza fisica, velocità, poi deve migliorare in non possesso e Mertens lo guidava nel posizionamento ma s'è presentato benissimo".