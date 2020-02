Schwoch a CN24: "Gattuso non può aspettare Lozano, io tratterei Mertens. Belotti farebbe innamorare i tifosi"

Notizie calcio Napoli - Stefan Schwoch, ex attaccante di Napoli e Torino, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mertens? Bisogna vedere la proposta del giocatore, si parlerebbe di una perdita importante: il matrimonio bisogna farlo in due. Se la richiesta non è alta, penso che l'accordo ci può stare tranquillamente. Se fossi in Mertens, farei di tutto per rimanere: come ti senti calciatore a Napoli, difficilmente lo provi in altre piazze".

"Lozano? Non ci sono giudizi positivi, il calciatore non sta facendo bene: ci può stare che un calciatore sbagli annata: Gattuso non ha tempo per aspettare un calciatore perché adesso c'è da correre e devi far giocare calciatori che ti danno garanzie. Per quello che ho visto, il giudizio è negativo".

"Insigne, Mertens e Zielinski sono rinati con Gattuso ma il Napoli è rinato come squadra, ha fatto risultati importanti e ha ritrovato cattiveria".

"Belotti? A Napoli potrebbe far innamorare i tifosi, è un giocatore che dà tutto in campo e che fa gol. E' un lottatore, come modo di interpretare le partite mi somiglia".