Schira: “Per Politano al Napoli manca solo il si del calciatore, nessuno scambio Vecino-Allan! Per Cavani c’è l’Atletico Madrid”

Nicolò Schira, giornalista sportivo, esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo in attesa della decisione definitiva di Politano per sbloccare il suo passaggio al Napoli perché sappiamo che il giocatore avrebbe preferito la Roma dove è cresciuto, poi bisogna capire anche se nell’affare rientrerà Llorente che potrebbe fare il percorso opposto. Dopo Tonelli anche Younes potrebbe andare alla Sampdoria che ha già trovato l’accordo con il Napoli, anche in questo caso la decisione spetta al calciatore perché ha anche un altro paio di richieste. Confermo che sono praticamente nulle le possibilità di uno scambio con l’Inter tra Allan e Vecino. Il discorso sul terzino sinistro è strettamente legato al destino di Ghoulam, anche se in questo momento è un oggetto misterioso. Amrabat? Il Napoli da tempo ha l’accordo con il Verona, il giocatore dovrebbe arrivare per la prossima stagione, Setti vuole mantenere la parola ma finora l’affare non è ancora concluso perché l’entourage del calciatore sta vagliando anche altre possibilità anche se finora nessuna offerta concreta come quella del Napoli, è pervenuta. Vedo molto complicato il rinnovo di Callejon, qualche possibilità in più per Mertens anche se non mi meraviglierei di vedere il belga lontano da Napoli la prossima stagione. Castrovilli ha rinnovato da poco con la Fiorentina che valuta il giocatore tra i 40 e i 50 milioni di euro, così come il Brescia con Tonali, il Napoli è alla finestra ma ci sono anche altri club interessati ad entrambi. Il nome di Cavani, oramai, torna in ogni sessione di mercato ma credo che la destinazione più probabile resti l’Atletico Madrid”.