Schira: "Emerson Palmieri-Napoli, ritorno di fiamma! Se vanno via Bakayoko e Fabian arriverà un grande centrocampista"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Nicolò Schira, giornalista.

"Spalletti si appresta a ripartire dopo 2 anni. Ci saranno tutti i suoi fedelissimi, potrebbe anche esserci l'occasione per David Pizarro perché Andreazzoli e Martusciello non lo seguiranno. Allenatore che dovunque ha lavorato ha sempre centrato gli obiettivi. Non ha mai vinto lo Scudetto ma non ha mai avuto la squadra per vincerlo. Sono convinto che con Spalletti il Napoli possa tornare tra le prime 4, cioè dove gli compete. C'è un ritorno di fiamma per Emerson Palmieri, il terzino vorrebbe lasciare il Chelsea e tornare in Serie A, i club hanno rapporti eccellenti dai tempi di Chalobah. Molto poi si incastrerà sulle cessioni. Se non resta Bakayoko e se Fabian Ruiz parte verso l'Atletico Madrid o il PSG, ovviamente si prenderà un centrocampista di primo livello. Potrebbe fare qualcosa sugli esterni, sicuramente un centrale e probabilmente un'alternativa a Meret se dovesse andar via Ospina. Spalletti ha sempre avuto gerarchie abbastanza chiare per i portieri".