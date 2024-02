Savo a CN24: "Kvaratskhelia va tolto dal traffico centrale. Futuro? Bisogna già decidere il prossimo allenatore"

Mario Savo, presidente associazione match analyst, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Questa stagione va portata in porto e si deve cercare di fare meno danni possibili. Secondo me, solo allenamenti e risultati in partita possono dare nuova linfa a questo gruppo. Fare quello che ha fatto il Napoli in questa stagione era complicato. Per farti seguire da uno spogliatoio devi dare certezze, facendo sapere del tuo gioco, delle tue ultime stagioni e di quello che hai vinto. Mazzarri con tutte le sue colpe, riesce a convincere i suoi calciatori: Kvaratskhelia va tolto dal traffico centrale, va lasciato a sinistra. A giugno si può trovare la soluzione ma serve trovare il nuovo allenatore del Napoli già adesso. Ci sono giocatori che pensano già al loro futuro e non alla stagione. Vedere giocare il Napoli, campione d'Italia, come una provinciale è triste. Gol subito? Errore di posizione".