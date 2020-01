Saurini: "Il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla Coppa Italia"

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione della Coppa Italia. Ho ancora stampato in mente il secondo tempo della gara con la Lazio. Il Napoli ha dominato, poi l’episodio di Ospina ha condizionato la gara. Gli azzurri si possono riprendere in campionato e tentare l’impresa in Champions con il Barcellona”.