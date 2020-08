Saurini: "Gaetano ha perso i primi sei mesi, doveva andare a giocare subito! Ho affrontato Mykolenko, mi ha impressionato"

Ultimissime calcio Napoli - Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho affrontato Mykolenko in Youth League e mi ha fatto un’ottima impressione. Abbiamo giocato anche Bellerin e Gnabry, il Benfica aveva una Primavera da inserire negli annali perché ha guadagnato 300 milioni dalle cessioni di alcuni talenti. Uno lo abbiamo visto ieri sera ed è Joao Felix, è la migliore squadra mai affrontata a livello giovanile. La squadra Primavera del Napoli può ripartire, noi avevamo creato un forte senso di appartenenza con una squadra con tantissimi napoletani. Questo ci permetteva di colmare il gap con squadre più forti. Sono molto affezionato a Gaetano. Abbiamo discusso spesso sulla posizione in campo, è stato un po' sfortunato perché è capitato in un'annata un po' particolare. Lo avrei mandato a giocare subito, ha perso i primi sei mesi. Nelle ultime partite poi ha mostrato il suo talento”.