Saurini: "Con me siamo stati ad un passo dall'eliminare il Real Madrid, adesso mi fa male vedere così la primavera del Napoli"

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Insigne protagonista con la Nazionale? Non ho avuto mai dubbi sulle qualità di Lorenzo, dovevano solo sbocciare. Ora ha dimostrato quel gran campione che è, un orgoglio per Napoli e l’Italia.

La Primavera azzurra? Sono affezionatissimo a tutto il settore giovanile del Napoli, vedere una Primavera retrocessa e vederla anche quest’anno nelle parti basse della classifica fa male. Ho ricordi incredibile, mi viene in mente la partita persa a Madrid in Youth League all’ultimo minuto. Solo a pensarci mi vengono i brividi, ogni tanto mi ritornano in mente questi momenti e non posso essere che felice quando la Primavera vince. La finale di Coppa Italia contro la Juve? Fu particolare, all’andata dopo un primo tempo di sofferenza venimmo fuori e pareggiammo 1-1. Al ritorno pareggiammo a pochi minuti dalla fine e pensai di portare a casa la Coppa, poi purtroppo perdemmo nei supplementari. Quell’anno fu il picco della Primavera, arrivammo ai Playoff, in finale di Coppa Italia e eliminammo dalla Youth League Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia, perdemmo all’ottavo solo all’ultimo minuto contro il Real".