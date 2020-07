Sassuolo, De Zerbi: "Le sette squadre davanti a noi sono molto forti, l'ottavo posto vale tanto per noi. Ora testa al Napoli"

Serie A - Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Sassuolo-Milan: "Il futuro è sabato a Napoli, poi ci saranno Genoa e Udinese. Dopodiché, siccome tutti veniamo giudicati, bisognerà fare delle scelte su chi pensiamo possa essere giusto per proseguire, e su chi servirà per migliorarci. Ma questa è la normalità, questi discorsi dovevamo farli al di là degli ultimi risultati. Le firme prima di giocarmi qualcosa non mi piace metterle, non firmerò mai per niente a priori. Le 7 che stanno davanti a noi sono forti. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre spinto, chi più chi meno, per fare qualcosa di più. L'ottavo posto è tanto per il Sassuolo