L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in un'intervista al Corriere dello Sport ha spiegato il futuro di Domenico Berardi. "L'ha sempre visto come una bandiera e lo sostengo anche io. Non a caso dopo Magnanelli è il capitano, vedremo cosa vorrà fare pure lui. Boga? Vogliamo trattenere i giocatori migliori sapendo che ogni anno vanno visti gli equilibri con i bilanci"