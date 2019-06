Sarri sul presunto tradimento ai napoletani: "Ho rispettato tutti in questa storia, adesso darò il 110% con questi colori"

Maurizio Sarri, neo allenatore della Juventus, si è presentato alla stampa in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Messaggi poco carini dei miei ex calciatori? Se vi facessi leggere i messaggi metterei in discussione tutto. Un giocatore che vive in un ambiente fa dichiarazioni per convivere bene con quell'ambiente, i messaggi privati sono altra cosa. Non voglio entrare in quello che hanno detto. Il percorso della mia vita a Napoli? Ne sono uscito per scelta della società, ho scelto l'estero per rispetto. All'esigenza di tornare in Italia sono tornato in una società importante che mi ha voluto in maniera importante. Stop. E' un momento della vita in cui uno deve rispettare la propria professione. Nella vita ho rispettato tutti, per le magli con cui ho lavorato ho dato il 110%, adesso lo farò con questa maglia. Questo è il rispetto. Potrà essere insufficiente ma è il mio 110%, di più non posso fare. Sono scelte logiche, non possiamo romanzarci tanto sopra. Ho rispettato tutti in questa storia".