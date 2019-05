Sarri alla Juve? Malfitano a CN24: "Se gli offrono 8mln all'anno ci va senza problemi. A Napoli è stato presuntuoso"

Ultimissime calcio Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 Live": "Le due occasioni che hanno creato rammarico in questa stagione sono la gara di Coppa Italia con il Milan e l'Arsenal in Europa League. Il Napoli deve dare nuove emozioni al progetto e non può cullarsi sempre di una qualificazione in Champions League".

Prossimo allenatore Juventus, Malfitano fa il punto sul futuro di Sarri

Ancelotti alla Juve? E' impossibile, ha altri due anni di contratto e De Laurentiis non è sempre disposto ad accontentare chi vuole andare via. Non credo che Carlo voglia andarsene anzi si è parlato anche di un prolungamento contrattuale. Inoltre il rapporto tra la tifoseria bianconera e Ancelotti non è per niente buono. Mi aspettavo il divorzio di Allegri con la Juve, c'erano state le prime avvisaglie nei giorni scorsi. Sarri? Il triennio è stato positivo anche se avrebbe potuto fare di più a Napoli se fosse stato meno presuntuoso. Se lo chiama la Juve offrendogli 7-8 milioni all'anno vorrei vedere come fa a dire di no...Secondo me ci andrebbe senza problemi"