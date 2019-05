Chelsea, Sarri: "Tornare in Italia? Sono felice in Inghilterra! Ho due anni di contratto, ma a fine anno parlerò con la società" [VIDEO]

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in diretta dal centro sportivo dei Blues a Cobham in vista della finale di Europa League che lo stesso Chelsea giocherà mercoledì 29 maggio contro l'Arsenal. Sarri ha risposto anche sulle voci di calciomercato che lo circondano su un possibile passaggio a fine anno alla Juventus.

Sarri-Juventus, le dichiarazioni in conferenza stampa