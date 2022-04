Sarri e la crisi del calcio italiano: "Sentito tante cavolate in questi giorni. Guardi la serie A e dici: dove ca*** sono?"

Serie A - Maurizio Sarri e il calcio italiano. Il tecnico della Lazio ne ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo e, soprattutto, dopo la mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale.

"Le nazionali non rappresentano più un movimento, il 70% dei calciatori della Serie A sono stranieri, in Premier League il 73%. Se lo facesse, l'Inghilterra sarebbe campione d'Europa e campione del Mondo ma non è così. In questa settimana ho sentito sparare delle cavolate mostruose ma in realtà si parla di tornei, hai fatto 35 tiri in porta contro 2 e vai fuori... Nessuno parla dei problemi più seri, se guardi la Bundesliga e la Premier e poi giri su un campo italiano dici dove ca*** siamo? Nessuno parla di strutture, per non parlare dei campi, ma quando uno manda i giocatori a giocare su terreni non buoni è come portare un chirurgo a operare con un bisturi arrugginito. Ma se lo dico poi passo per quello che si lamenta".