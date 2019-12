Santacroce su Danilo Pereira: "Giocava con me a Parma, è un centrocampista bravo tecnicamente e nella fase interditoria"

Notizie calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore di Napoli e Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Danilo Pereira giocava con me al Parma, è un ragazzo fantastico. Ottimo giocatore con ottima fisicità e si potrà far valere. Fa benissimo entrambe le fasi, è molto tecnico ma riesce a far bene anche la fase interditoria. Nel centrocampo del Napoli vedrei bene un calciatore carico mentalmente. A Napoli sono un po' tutti provati da questo periodo e serve gente carica. Koulibaly? E' stato spompato tanto, l'anno scorso ha dato tanto e poi si è presentato stanco nel post Coppa d'Africa. In questo momento sarebbe dura anche per il migliore Koulibaly".