Santacroce a CN24: "Ho cambiato idea su Sarri! Albiol non lo avrei lasciato partire, a Napoli c'era un azzurro che mi faceva impazzire..."

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del programma Calcio Napoli 24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Con la partenza di Albiol si perde un difensore di esperienza che ha fatto benissimo, con Koulibaly si univa la capacità tattica a quella fisica. Con Manolas non ho idea di che duifesa potrebbe nascere, però mi fido del lavoro di Ancelotti. Personalmente, però, non sono felice di vedere Albiol andare via".

Su Luperto: "Giocare con costanza ti fa crescere, ma anche imparare da difensori importanti come Koulibaly ti facilita nel calcio che conta. A me come profilo piace molto ma ha tanto da imparare, per evitare di commettere alcune ingenuità dovute all'inesperienza".

Sul suo passato al Napoli: "Quando ero in azzurro mi impressionava tantissimo Zalayeta, non sono mai riuscito a fargli un anticipo perchè aveva gli occhio dietro la testa (ride, ndr)".

Sul mercato degli azzurri: "Bisogna fidarsi di Ancelotti, perchè in base ai calciatori che chiede e che arriveranno si plasmerà un nuovo Napoli. James? E' un nome importante e la piazza di Napoli ha bisogno di questi profili anche per far tornare l'entusiasmo".

Su Sarri alla Juve: "Sono un estimatore del suo gioco ma dal punto di vista caratteriale lo avevo già rivalutato quando non fece giocare Maggio prima dell'addio. Da quel momento ho cambiato opinione su di lui"