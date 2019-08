Castelli, agronomo Serie A: "Manto erboso del San Paolo, situazione non è negativa dopo le Universiadi: sarà perfetto per l'esordio in casa"

Giovanni Castelli, agronomo della Serie A, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli, dopo aver svolto un sopralluogo allo stadio San Paolo di Napoli per valutare le condizioni del manto erboso dopo le Universiadi, in previsione dell'inizio del nuovo campionato di Serie A.

Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ho fatto il sopralluogo al San Paolo e la situazione dopo le Universiadi non è negativa, poteva andare peggio e nel giro di due settimane si tornerà in una situazione praticamente perfetta. I giocatori non avranno alcun problema. Il Franchi lo andrò a vedere la prossima settimana, mentre per l’Allianz Stadium non ci saranno problemi”.