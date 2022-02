Sampdoria, Giovinco: "Dovevo tornare al Toronto, la trattativa era quasi chiusa ma è saltata alla fine"

Il nuovo acquisto della Sampdoria, Sebastian Giovinco ha parlato ai canali ufficiali del club:

"Ho ottime sensazioni, sono molto contento di essere qui. Sicuramente mi dispiace per Gabbiadini, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Darò il massimo come ho sempre fatto per raggiungere la salvezza il prima possibile. Fino a 10 giorni fa mi stavo allenando con il Toronto, era quasi chiusa la trattativa ma poi è saltata e mi è stato comunicato che non era più nei piani. Poi è arrivata la Samp e non ci ho neanche passato. La maglia della Sampdoria ha il suo fascino. Ritrovo Quagliarella e Candreva, sono contento e ho sempre avuto un bel rapporto con loro. Mi hanno parlato bene di Giampaolo ma non ci ho pensato, ho scelto al di là di tutto e tutti".