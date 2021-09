Sampdoria, D'Aversa: "Napoli squadra impressionante e senza punti deboli, non potremo commettere errori. Serviranno intensità e determinazione"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Avevo chiesto alla squadra di portare a casa il punteggio pieno con l'Empoli e ci siamo riusciti. La partenza non è stata delle migliori e questo non potremo permettercelo con il Napoli che ha numeri impressionanti. Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro ma impressiona, al di là del fatto che è tecnicamente una squadra completa visto che sono bravi nello stretto, in profondità, è la miglior difesa ed è la squadra che tira di più, la mentalità che stanno costruendo puntando su spirito di gruppo e sacrificio. La penso come Zola, questo Napoli non ha punti deboli, speriamo di scoprire qualche lacuna. Contro una squadra così non dobbiamo commettere errori e dobbiamo mettere intensità e determinazione, dovremo essere bravi e feroci nello sfruttare le palle gol che avremo. Thorsby si è allenato con la squadra, giocando di giovedì c'è tempo per recuperare. Le scelte poi si faranno all'ultimo minuto ascoltando anche lo staff medico".