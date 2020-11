Salvatore Esposito: "Insigne uno dei più grandi talenti italiani, incredibile quando fu messo in panchina con la Svezia"

Salvatore Esposito, noto attore napoletano, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho ricevuto video di auguri da Ibra, Verratti, Lavezzi, Sirigu e altri per il compleanno, è così che è nata l’amicizia con Ibra, erano tutti grandi fan di Gomorra. Sono stato ospite loro a Parigi ai tempi del Paris Saint Germain. Seguivo le partite del Napoli mentre giravo la serie Fargo in America, spesso la sveglia suonava a prima mattina per vedere le partite. Insigne è uno dei più grandi talenti del calcio italiano, un grande rammarico ricordare che Insgine era in panchina per quello spareggio Italia-Svezia. Questo nuovo modulo serve per mettere Osimhen nelle condizioni migliori, ma è stato arretrato Mertens ed è un po’ penalizzato, ma è giusto lasciarli così per farli giocare insieme. Mi aspetto però Mertens nel ruolo di punta contro il Milan”.