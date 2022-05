Salernitana, Sabatini: "Retrocessione dichiarata, ora è un miracolo: ci salveremo!"

Ultime calcio - Walter Sabatini, responsabile dell'area tecnica della Salernitana, dopo il pareggio contro il Cagliari ha parlato ai microfoni di DAZN:

"Ci dispiace molto perché avremmo potuto quasi chiudere la vicenda, ma ora abbiamo. Andiamo ad Empoli, dove si gioca il miglior calcio della Seire A, ma ci andremo per fare punti. Noi abbiamo combattuto da sempre con grandissima fede, guardiamo a noi, non agli altri. E' successo un ulteriore piccolo incidente, ma siamo pronti a superarlo".

Dov'è cambiata la mentalità della Salernitana?

"Strada facendo. La squadra si è affermato come buona squadra. Prima non ha avuto tempo, era una squadra da assemblare da un punto di vista tattico e psicologico. Oggi non posso lamentarmi di questo gol, legittimo, regolare, preso al 120' più o meno.

Verdi è un'altra sua scommessa azzeccata.

"Sono molto felice, ma non mi interessa niente della gratificazione personale. Io voglio che la Salernitana si salvi. Sappiamo che non è finita, andremo ad Empoli dal mio amico Andreazzoli, che non sarà mio amico e vorrà giocare bene, vincere, com'è giusto che sia. Salvezza? E' al 7% ancora. Se avessimo vinto oggi sarebbe salita all'8%".