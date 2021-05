Salernitana, Mezzaroma: "Troveremo la soluzione migliore: il club finirà in buone mani"

Ultime calcio - A margine della festa per la promozione della Salernitana di questo pomeriggio il co-patron del club Marco Mezzaroma ha fatto il punto sui dieci anni alla guida della società campana:

“C’è grande soddisfazione per aver raggiunto il traguardo che ci eravamo prefissati all’inizio di questo viaggio. Ora faremo che che va fatto nell’ambito della norma federale, sono convinto che troveremo la soluzione migliore per il futuro della Salernitana. La lasceremo in buone mani. - continua Mezzaroma – Voglio ringraziare tutti coloro con cui ho lavorato in questi dieci anni, che hanno fatto un pezzo di strada con noi. Quest’anno il segreto è stata la compattezza del gruppo e i meriti vanno dati a mister Castori. Ha trasmesso al gruppo la sua mentalità, questo è un gruppo di persone vere ed automaticamente è venuto fuori il tasso tecnico. Una menzione particolare poi va al direttore Fabiani che ha svolto un lavoro eccezionale e forse sottovalutato”.