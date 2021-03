Saint-Etienne, il presidente: "La verità su Moueffek-Napoli: è un ragazzo che ha un grande futuro" [ESCLUSIVA]

Bernard Caiazzo, presidente del Saint-Etienne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Ho un buon rapporto con il Napoli, è una squadra che mi piace molto. Da noi ha giocato Faouzi Ghoulam che poi è stato ceduto proprio ai partenopei così come Kevin Malcuit. Quest'ultimo è stato un prodotto del nostro settore giovanile, noi puntiamo sui giovani. A volte, quando punti sui giovani, i risultati nell'immediato non possono arrivare ma nel lungo periodo sì. Il nostro modello d'ispirazione è senza dubbio l'Atalanta. Quando Faouzi aveva 18 anni, un ds disse che non avrebbe mai raggiunto altissimi livelli ed invece è cresciuto da noi scatenando poi l'interesse del Napoli. Moueffek? Ha un grande futuro davanti, gioca con grande intensità nonostante abbia solamente 20 anni. Ad oggi non ho avuto contatti diretti con i partenopei"