Sacchi: "De Laurentiis è uno dei migliori presidenti italiani: vincere con i debiti è come rubare. Mi dicono che Insigne voglia andare via"

Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli devo dire che è una delle poche società che si è aggiornata come calcio in Europa, De Laurentiis è uno dei migliori presidenti del nostro calcio perchè vincere con i debiti è come se lo fai rubando. Il Napoli sta facendo la giusta politica, avendo un rendimento alto come nel periodo di Diego: giocano bene, pur non essendo continui in questa stagione. Insigne mi dicono voglia andare via, ma serve anche una società disposta a comprarlo perchè è un giocatore di grande valore. Sarri alla Juve? Allegri ha vinto 5 campionati consecutivi e gli va dato merito dimostrando carattere. In Europa però si gioca un calcio diverso, più offensivo e meno paura. Per me Maurizio va bene ovunque perchè è un maestro"