Sabatini: “Spalletti gioca un calcio erotico, Mourinho no. Juve? Non ha inventato da sola il sistema plusvalenze“

Direttore stiamo vivendo il caso Juve, cosa ne pensa? E' una delle domande poste da 'TMW 'Radio' a Walter Sabatini, direttore sportivo che ha risposto così: “È una situazione complicata, ma la Juve non ha inventato da sola il sistema delle plusvalenze, molti club si sono accodati e arriveranno provvedimenti per altre società. Personalmente, non ho mai fatto plusvalenze incrociate, ho operato sempre al netto, con cessioni libere. Nella mia attività diciamo che sono stato fortunato, alla Roma in particolare, non ho mai dovuto aggiungere sollecitazioni. I giocatori li chiedevano e li pagavano bene”.

L’acquisto di Ronaldo ha rovinato la Juve?

“Certo non ha aiutato. Il suo stipendio è stato una piaga, sono stati alzati gli altri compensi e il tutto ha prodotto una situazione difficile da sopportare”.

Zaniolo potrebbe diventare il secondo Balotelli?

"In teoria si in pratica spero di no".

La differenza tra il calcio di Mourinho e Spalletti?

"Io avevo pronosticato lo scudetto al Napoli già ad agosto. Spalletti fa un calcio erotico Mourinho no".