Sabatini: "Napoli? James Rodriguez alla fine secondo me arriverà, ma Lozano e Icardi sono altri nomi da tenere sotto controllo"

Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha rilasciato alcune dicharazioni a 'Microfono Aperto' su Radio Sportiva:

"Juventus? E' più forte dell'anno scorso e la corsa per la Champions è aumentata con De Ligt e Ramsey. In Campionato è la squadra nettamente più forte, ma in Champions può succedere di tutto. Sarri ha una bella responsabilità. Napoli? James Rodriguez alla fine secondo me arriverà, ma Lozano e Icardi sono altri nomi da tenere sotto controllo. Sarri? A parlare solo di gioco si naviga a vista nel campo dei gusti e della soggettività, perché il gioco deve tradursi in risultati. Ha nelle mani la Juve più forte degli ultimi anni ed ha le potenzialità per fare molto bene, ma ha bisogno della pazienza dei tifosi e del supporto della società"