Sabatini: "Andai a trovare Spalletti dopo la firma con il Napoli, ascoltava il coro dei tifosi. Anguissa? Colpo magistrale di Giuntoli"

Napoli Calcio - Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Andai da Spalletti pochi giorni dopo che aveva firmato con il napoli, era felice ed ascoltava il coro dei tifosi. Ero sicuro che avrebbe fatto bene in azzurro, ha dato organizzazione difensiva grazie ad un recupero palla gagliardo a centrocampo. E' un grande Napoli, credo sia la vera novità del campionato. Oggi è impossibile non dire che il Napoli non sia una candidata per lo scudetto. Luciano nei momenti di difficoltà dà il massimo, la società, con l'ultima mossa di mercato Anguissa fatta da Giuntoli, ha fatto un colpo geniale anzi magistrale. Per me non è una novità che Spalletti stia facendo così bene, protegge i calciatori e la battuta su Insigne riguardo ai rigore ne è la conferma.