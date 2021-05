Russo: "Spalletti non è Gattuso, ha una flemma inglese. Ricordo due episodi di lui, sa essere incisivo"

Napoli Calcio - Carmine Russo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spalletti? Ha le capacità tecniche e morali per fare bene. Ho avuto modo di conoscerlo quando era alla Roma e all'Inter. E' una persona che sa porsi e dialogare con l'arbitro. Non ha i modi irruenti e focosi di Gattuso. Ha una flemma inglese ma è molto incisivo: ricordo due episodi, entrambi con la Roma. Una volta a Crotone, un tifoso lo insultava e lui rimase 30 secondi fisso a guardarlo, senza reagire. Gli feci i complimenti. Un'altra volta, in casa, mi chiese delucidazioni su due episodi delle gare precedenti. Questo denota la sua tranquillità in panchina e la sua attenzione al mondo arbitrale. De Laurentiis ha scelto bene, è un allenatore che ha vissuto anche spogliatoi caldi. L'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions".