Ruotolo: "Se non puoi cambiare i calciatori, allora è semplice cambiare allenatore. Nel calcio serve una scossa, è stata data e si è visto col Parma"

Ultime calcio Napoli - Gennaro Ruotolo ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in onda su Italia 1:

“Lo scorso anno il Napoli ha chiuso a 71 punti, oggi dopo 14 gare si è a 21 punti. Le responsabilità non vanno dosate, ciò che accade negli spogliatoi non possiamo saperlo. Se non puoi cambiare i calciatori, allora è semplice cambiare allenatore. Nel calcio serve una scossa, è stata data e col Parma qualcosa si è visto: l'unica cosa che si poteva fare era cambiare l'allenatore. De Laurentiis può dire quello che vuole e si assume le responsabilità, ma deve fare anche delle cose concrete. Il problema è quello che ha riguardato tutti, la campagna acquisti da 10 e lode ha visto calciatori perdere la memoria di quanto aveva imparato con Sarri”.