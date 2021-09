Rudi Garcia: "Champions League? C'è molta concorrenza, il Napoli dovrà vedersela con almeno 4-5 squadre"

Ultime calcio - Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Lione, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Rudi, come mai sei ancora al mare?

«Ho fatto questa scelta anche se ho avuto tante proposte, anche da una squadra che partecipa alla Champions. Ma erano proposte interessanti solo economicamente, o senza il supporto di un programma giusto. Aspetto un progetto in Inghilterra o in Spagna, che sono le mie priorità, poi ovviamente anche in Italia o Francia»

In estate ti aveva cercato la Fiorentina.

«Mi avevano cercato tanti club, ma non mi interessava andare in una squadra che non gioca la Champions o che non può raggiungerla, non è nei miei piani. Sono diventato esigente, adesso è così»

Oggi la Roma può tornare in Champions?