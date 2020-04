Ruben Sosa: "De Laurentiis faccia uno sforzo per riprendere Cavani, il Matador è secondo solo a Maradona"

Notizie calcio Napoli - Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Rubén Sosa, ex centravanti di Lazio ed Inter, il quale si è soffermato sulla crisi del calcio italiano e su tanti altri temi, ecco quanto emerso:

La ripresa del calcio: "È difficile dire quando si possa riprendere, in Europa sta succedendo di tutto ed anche i calciatori potrebbero correre molti rischi. In Uruguay stiamo rispondendo bene alla quarantena anche se viviamo in una situazione irreale e molto difficile".