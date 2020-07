RTL, Santini: "Chi porta 80 mln al Napoli prende Koulibaly. Sarà sfida tra City e PSG"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Fabio Santini, giornalista di RTL:

“La tempra di Zanardi è incredibile: sarà trasferito in Lombardia in un centro riabilitativo e ci auguriamo tutti ce la faccia anche stavolta. Questo uomo è straordinario, è di acciaio.

Osimhen è un intrigo come ogni trattativa di mercato. Ce ne sono tanti: Sarri, Koulibaly, Dzeko e via dicendo. Ci sono delle idee, degli accordi già raggiunti e anche delle situazioni non chiare. Ogni giocatore è vendibile, basta fare il prezzo e questo lo fa il mercato. Le valutazioni post Covid hanno perso circa il 30% per cui il primo club che porta 80 milioni per Koulibaly, se lo aggiudica. Due società vogliono fortemente il difensore: Psg e Manchester City, non credo che la Juventus possa prenderlo”.