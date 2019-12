RTBF, Scimè: "Berge? Il Liverpool lo vuole, è più un giocatore da Premier che da Serie A. Mertens? Può andare via a gennaio..."

Ultime calcio Napoli - Pascal Scimè, giornalista di RTBF, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Genk farà di tutto per vendere cara la palle. Il direttore tecnico ha parlato in conferenza stampa e dichiarato di voler vincere a Napoli. Il calcio prodotto è scadente, ma nonostante la vittoria si è giocato male. Berge? Sembra un po' la storia della passata stagione con la squadra sfasciata per aver trattenuto un calciatore. Il Liverpool lo vuole, a gennaio può andare. Prima offerta di 15 mln rifiutata. Napoli? E' un giocatore che si adatterebbe di più in Premier più che in serie A. Mertens? Non credevo che potesse andare via a gennaio. Ma dopo quanto accaduto nell'ultimo periodo, potrebbe anche accadere che parta. Ha bisgno di giocare con continuità. La possibilità che vada via a gennaio c'è, ma vorrebbe anche battere il record di Hamsik".