Romano a CN24: "Conte un vincente, si merita Napoli. Cedere Osimhen o Kvara? Anche tutti e due a certe condizioni. Mi commuovo al ricordo di Diego pensando a quell'abbraccio..." | VIDEO

Ai microfoni dello Speciale Calciomercato di CalcioNapoli24 Tv, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21, sul canale 79 DTT e sul canale Youtube, è intervenuto, dalla serata speciale organizzata dal club Napoli Isola d'Ischia, l'ex calciatore del Napoli, Francesco Romano:

“Come si vince uno scudetto? Basta fare gli acquisti giusti al momento giusto per risolvere i problemi (ride, ndr). Il Napoli aveva un contesto molto importante con il più bravo di tutti e di sempre (Diego Armando Maradona, ndr) e la nascita di quell’alchimia ci consentì di vincere.

Invece a questo Napoli, dopo la vittoria dello scudetto, cosa è accaduto? Squadra eccezionale nella vittoria dello scudetto. La differenza con questa stagione ti lascia perplesso, ma l’inter ha avuto uno strapotere impressionante. La troppa differenza da una stagione all’altra è dura da digerire e inspiegabile.

Conte? Grandissimo giocatore e allenatore, ha vinto tanto ed è tra i più bravi in assoluto. Conte merita una piazza come Napoli e viceversa, arriva dopo Ancelotti e tanti altri grandi allenatori, saprà fare bene.

Di Lorenzo? Conte conosce le dinamiche essendo stato grande calciatore. Questione delicata, non so come andrà a finire ma sarà risolta tra uomini di un certo tipo che sanno quale sarà la scelta giusta da fare.

Tra Osimhen e Kvaratskhelia, chi tenere? Penso che in un mercato del genere, se arrivano certe condizioni vanno fatte le operazione anche cedendo tutti e due e andando a trovare soluzioni che possano riempire quei vuoti. Solo a certe condizioni, però.

Maradona? Quando parlo di Diego mi commuovo. Non possiamo dimenticare di aver avuto l’opportunità di essere compagni di squadra. Il ricordo di un abbraccio con Diego dopo un gol a Udine è una cosa che non dimenticherò mai.

Pronostico sull’Italia all’europeo? Ci sono grandissimi nazionali di altissimo livello che sono sulla cresta dell’onda. L’Italia, a parte qualche inciampo, sa essere pericolosa. Questo è un gruppo solido con Spalletti che sa sempre cosa fare in questi casi per tirare il meglio dai suoi”.