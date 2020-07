Romairone: "Osimhen sarebbe un colpo straordinario per il Napoli: i soldi di questa operazione possono arrivare da Milik"

Ultime calcio Napoli - Il dirigente sportivo Giancarlo Romairone è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti. Le sue riflessioni iniziano dall'acquisto di Achraf Hakimi da parte dell'Inter: "Hakimi secondo me è forte, un giovane di corsa pazzesca e strapotere fisico: a livello tecnico una grandissima operazione. Necessario, per caratteristiche, per il gioco del mister, è un acquisto azzeccato al di là dei numeri sui quali non mi permetto di entrare. Una casella occupata ottimamente".



Inspiegabile che il Real Madrid se ne sia liberato così facilmente?

"Forse lì sono subentrati eventuali fattori economici o cose più grandi di ciò che sappiamo, ma per l'Inter è sicuramente un rinforzo, ed essendo Hakimi un giocatore giovane ha davanti margini di crescita e tantissimi anni a Milano".



Pjanic-Arthur?

"Anche qui ottima operazione: va a completare il centrocampo della Juve con le caratteristiche necessarie per Sarri, e poi chiusa in tempo per la chiusura del bilancio. Operazione da applausi su tutti i fronti".



Il Napoli lavora su Osimhen.

"Fortissimo. Ha una gamba pazzesca, corre negli spazi e negli ultimi anni vede anche la porta. Una grande operazione, il fatto che a Napoli sia stato visto è indice che le società siano abbastanza avanti. Mi stupirei se non chiudessero, anche se nel calcio può succedere di tutto. Secondo me Osimhen è straordinario".



Diverso da Milik?

"Assolutamente. Sapete quanto stimi Milik, ma sono diversi. I soldi per Osimhen vanno cercati in una cessione illustre e, pour parler, penso possa essere Milik. Anche quest'ultimo è forte, rispetto a Osimhen gioca più con la squadra ma ha meno impatto su profondità e porta. Non credo che il Napoli possa tenere tutti, valuteranno cosa fare".



Senza infortuni che attaccante sarebbe Inglese?

"Ha forza fisica, tecnica, e si è completato mentalmente negli ultimi anni. Garantisce un certo numero di gol in Serie A, mi dispiace che gli infortuni l'abbiano tenuto fuori dal campo. A maggior ragione si può dire che la stagione del Parma è stata ottima".