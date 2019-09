Roma, Smalling: "Triste vedere ancora fenomeni di razzismo. Ci vuole un cambio generazionale"

Chris Smalling, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della conferenza stampa di Trigoria. Eccone un passaggio saliente:

Che idea ti sei fatto del razzismo in Italia dopo quanto accaduto a Lukaku?

“Il razzismo è un fenomeno inaccettabile che va estirpato e non è un problema che esiste solo Italia ma in tutto il mondo. Occorre cambiare le cose, ci vuole un cambio generazionale, i giovani devono imparare a comprarsi in modo diverso. È triste che certe cose accadano nei tempi moderni”