Roma rischia di essere esclusa da Euro2020, Gravina scrive a Draghi: "Ci aiuti"

Calcio - Ancora pochi giorni e poi l'Uefa dovrà decidere se confermare Roma tra le città ospitanti del prossimo Europeo di calcio 2021. Sarà fondamentale la garanzia di poter di ospitare almeno una parte di pubblico all'Olimpico per la partita d'apertura e per le altre gare previste nella Capitale. Per questo il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha inviato nel fine settimana una lettera al premier, Mario Draghi, in cui gli chiede "di adoperarsi affinché l'Uefa possa confermare l'assegnazione dell'evento inaugurale e delle successive gare previste nel nostro Paese. li Europei di calcio sono un'occasione importante per il nostro Paese, possono segnare il rilancio e sottolineare l'importanza di continuare a ospitare eventi importanti come anche tanti altri che stiamo organizzando. Ci stiamo lavorando".