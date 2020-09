Roma, Fonseca: "Dzeko? Non l'ho schierato per preservarlo: ci serve una punta, ecco l'identikit"

Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Verona-Roma: "Abbiamo sbagliato varie occasione da gol, non possiamo dire se con Dzeko in campo le cose sarebbero andate diversamente. Per Edin è stata una settimana difficile, ho fatto questa scelta per preservarlo. Abbiamo bisogno di un altro attaccante, stiamo lavorando per trovare la migliore soluzione. Abbiamo bisogno di un attaccante mobile e che attacchi bene lo spazio. Prossima gara Roma-Juve con quale maglia la gioca? Vedremo..."