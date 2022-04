Roma, Abraham sicuro verso il Leicester: "Se in giornata, battiamo tutti!"

Ultime calcio - "Stiamo andando forte, siamo convinti e in fiducia. Loro giocano un po' come noi, sfruttando il contropiede. Hanno giocatori molto veloci a cui piace correre, ma se siamo in giornata possiamo battere chiunque. Si tratta solo di credere in noi stessi" lo ha detto Tammy Abraham al sito della Uefa sulla doppia sfida con il Leicester valida per la semifinale della Conference League.

Tammy Abraham

Abraham convinto di poter battere il Leicester