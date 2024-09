Rocchi: "Rigore tolto a Simeone? Non considerato errore grave, ma il Var interviene: vi spiego"

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay:

Torniamo al rigore di Napoli, il VAR deve intervenire??"Sì, perché per lui la decisione non è corretta. Non può essere considerato errore grave, però siamo andati un po' avanti, già l'anno scorso: nella seconda fase della scorsa stagione abbiamo fatto un cambio di passo notevole. Io ho detto ai ragazzi che, se per loro c'è un errore, devono intervenire".

Orsato fuori, come la interpreta??"Perdiamo tre fuoriclasse, anche Valeri e Irrati al monitor. Non è semplice rimpiazzarli: stiamo facendo un lavoro molto importante, sia nella preparazione che nella ricerca di nuovi talenti al VAR. Vi garantisco che non è molto facile, è più complicato che stare in campo".