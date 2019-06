RMC Sport, Ceccarini a CN24: "James Rodriguez arriverà, per Manolas bisogna attendere. Fiorentina su Inglese"

Niccolò Ceccarini, giornalista di RMC Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "James Rodriguez vuole venire a Napoli, la volontà del giocatore diventa determinante. Vuole tornare a lavorare con Carlo Ancelotti, alla fine sono sicuro che sarà un giocatore del Napoli. Si è imboccata la strada giusta. Per Manolas bisogna aspettare, se viene inserito Diawara allora il prezzo si può abbassare. La Roma deve fare le sue valutazioni per quanto riguardano i bilanci. Inglese piace tantissimo a Montella, ha tante potenzialità. La valutazione del Napoli è di 30 milioni di euro e per queste cifre la Fiorentina non può trattare. Il Napoli dovrà fare qualcosa in uscita. Chiesa non credo andrà alla Juventus".