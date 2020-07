Castel di Sangro, AD Sport Village: "Impennata di prenotazioni, lavoriamo per regalare sorprese ai tifosi del Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli – Giovanni Dell’Armi, direttore dello Sport Village Hotel di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci stiamo organizzando, anche con degli eventi per il pubblico che arriverà per seguire la squadra. Stiamo cercando di rispettare i protocolli per gli eventi ma sicuramente ci saranno degli eventi per regalare delle sorprese ai tifosi del Napoli. In tutta la zona”.