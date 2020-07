Ritiro Napoli a Castel di Sangro, l'ass. al Turismo della Regione Abruzzo: "De Laurentiis impressionato dalle strutture"

Notizie Napoli calcio. Mauro Febbo, Assessore al turismo della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di PescaraSport24.it, anticipando alcune novità in vista del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Domani mattina il presidente De Laurentiis, insieme con il presidente della Regione Abruzzo Marsilio, terrà una conferenza stampa alle ore 11.30 per presentare il programma completo:

"Il presidente De laurentiis ci ha contattato dopo aver capito che non sarebbe potuto tornare a Dimaro per il ritiro del Napoli. E' subito rimasto impressionato dai campi e dalle strutture che posseddiamo, compreso anche per le strutture alberghiere che risultano superiori anche a quelle del Trentino. Per l'Abruzzo sarà una vetrina importante, si parla di 15 giorni ma il ritiro potrebbe durare forse anche per una ventina di giorni ma questo lo dobbiamo ancora stabilire".