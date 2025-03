Ritiro Napoli 2025, spuntano le date per Dimaro: le ipotesi

Notizie Napoli - La stagione 2024-2025 è in pieno svolgimento e si appresta ad entrare nella sua fase più calda e avvincente, con il Napoli di Antonio Conte sempre più in lotta per la conquista dello Scudetto con l'Inter a 1 punto di distanza in classifica.



Date ritiro Napoli Dimaro 2025, le prime ipotesi



Ma è già tempo anche di programmare quella che sarà la stagione 2025-2026, a partire dai ritiri estivi in quel di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Nella serata di giovedì 6 marzo ai microfoni di Tele A durante Fuorigioco sono intervenuti Andrea Lazzaroni, attuale sindaco di Dimaro-Folgarida, e Luciano Rizzi presidente dell'APT Trentino.



Le domande poste ai due vertevano in primis sulla preparazione del ritiro 2025 e sulle date che potrebbero essere prese in considerazione dal Napoli di concerto con le autorità trentine. Ecco le loro parole in merito:



Lazzaroni: "Da settimana prossima inizia ufficialmente la preprazione al ritiro 2025! Date? Inizierà a metà luglio".



Rizzi: "Date del ritiro? Non abbiamo ufficialità delle date ma sappiamo fare i conti: se per contratto dobbiamo avere due week end, più o meno sarà dal 13-14 luglio al 27-28 luglio"