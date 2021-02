Rino Marchesi: "Se non fosse arrivato Maradona, avremmo preso due calciatori dell'Inter"

Napoli calcio - Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ricordo in particolare la salvezza del Napoli quando venni a febbraio. Da lì ci fu l’inizio del Napoli di Maradona, con l’arrivo di altri giocatori come ad esempio quello di Bagni, voluto da me. Lo avevo avuto all’Inter dove l’avevo impostato come mediano, prima era un esterno. Ci furono direttori sportivi di altre squadre che si erano intromessi nella trattativa, poi riuscimmo a spuntarla noi. Se non fosse arrivato Maradona al Napoli? Avevamo un accordo con l’Inter di Pellegrini, sarebbero arrivati Beccalossi e Serena”.