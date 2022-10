Renica: "Questo Napoli è come il Milan di Sacchi, vincente e spettacolare! È meglio di un anno fa, vi spiego"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ha intervistato alcuni ex Napoli per commentare il momento attuale degli azzurri. Ecco le parole di Alessandro Renica:

«Il mio Napoli era differente perché le caratteristiche della rosa sono diverse. Un paragone lo vedrei con il Milan di Sacchi, ma solo per il modo in cui riesce a vincere e dare spettacolo in contemporanea. Vedo una differenza rispetto a quanto ci avevano fatto vedere un anno fa: questo Napoli ha meno fronzoli, meno giro palla, meno esitazioni. Quando vuole accelerare, accelera: e azzanna l'avversario. Con una forza fisica notevole che in passato difficilmente abbiamo visto. Fin qui hanno giocato due mesi alla grande e con tanto fiato».